“Прорив” російських військ у районі Лимана виявився черговою вигадкою російського командування.

Ситуація на Донецькому напрямку

Попри заяви начальника Генштабу РФ, який доповідав Путіну про “успіхи” на Донеччині, українські підрозділи продовжують повністю контролювати ситуацію на підступах до міста.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що оборону на цьому напрямку тримають 63 та 60 окремі механізовані бригади, які щодня відбивають близько 40 російських штурмів.

Зараз дивляться

За його словами, жоден із наступів не дав окупантам змоги просунутися до Лимана.

За останній місяць противник здійснив низку спроб інфільтрації малими групами на околицях міста, але всі вони завершилися провалом: російських військових або ліквідовували на місці, або брали в полон.

Один із полонених на відео навіть подякував російському воєнкору, який “злив” у Telegram точні координати позицій їхнього підрозділу, що дозволило українським силам оперативно виявити групу.

Командир 63 бригади, полковник Павло Юрчук наголосив, що заяви російського командування не мають нічого спільного з реальністю.

– За чотири роки Герасімов “спалив” свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про успіхи, яких не існує– сказав Юрчук.

Нагадаємо, у ніч проти 1 грудня підрозділи ССО провели чергову операцію з використанням ударних БПЛА, уражаючи визначені цілі в Донецькій та Луганській областях.

Так на Донеччині дрони ССО знищили місце накопичення особового складу противника в населеному пункті Покровськ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.