Фейк РФ о захвате Доброполья у Гуляйполя не соответствует действительности — Генштаб
- Российская пропаганда распространяет фейки о контроле Доброполья в Запорожье.
- Диверсионно-разведывательная группа РФ ликвидирована, населенный пункт под контролем ВСУ.
- В ходе контрдиверсионных мероприятий уничтожены 5 военнослужащих противника.
Российская пропаганда распространяет фейковые сообщения о якобы контроле армией РФ Доброполье в Запорожье. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб опроверг фейк РФ о захвате Доброполья
Вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями.
Однако на данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины, отметили в Генштабе.
– Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки, якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности, – отметили в сообщении.
Также в ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а “еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже”, добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что возле Гуляйполя Запорожской области Силы обороны Украины сдержали наступление российских окупантов и вернули контроль над ситуацией на направлении.