Российская пропаганда распространяет фейковые сообщения о якобы контроле армией РФ Доброполье в Запорожье. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб опроверг фейк РФ о захвате Доброполья

Вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями.

Однако на данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины, отметили в Генштабе.

– Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки, якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности, – отметили в сообщении.

Также в ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а “еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже”, добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что возле Гуляйполя Запорожской области Силы обороны Украины сдержали наступление российских окупантов и вернули контроль над ситуацией на направлении.

