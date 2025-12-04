Російська пропаганда поширює фейкові повідомлення про нібито контроль армією РФ Добропілля на Запоріжжі. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб спростував фейк РФ про захоплення Добропілля

Ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами.

Проте наразі ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, наголосили у Генштабі.

– Увага! Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки, нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності, – зазначили у повідомленні.

Також під час контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, “а ще два (ймовірно, ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) були знищені трохи пізніше”, додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що біля Гуляйполя Запорізької області Сили оборони України стримали наступ російських окупантів та повернули контроль над ситуацією на напрямку.

