Как отметили в Службе внешней разведки (СВР), несмотря на присутствие 33 стран, ни одного международного соглашения подписано не было.

Мероприятие прошло в конце ноября 2025 года и собрало представителей 33 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия.

Как отмечают в разведке, российское руководство планировало продемонстрировать способность экономики привлекать иностранный капитал и подчеркнуть «финансовый суверенитет».

Однако, несмотря на масштабное участие, ни одного международного соглашения подписано не было.

По данным СВРУ, форум превратился во внутриполитическое пропагандистское мероприятие.

Российские власти пытались создать впечатление стабильности и инвестиционной привлекательности, но реальные экономические проблемы страны — стагнация, структурные дисбалансы, давление санкций, переориентация ресурсов на военно-промышленный комплекс и сокращение инвестиционной базы — внесли свои коррективы.

Участники форума, среди которых делегации из стран Азии и Ближнего Востока, не были готовы рисковать инвестициями из-за высоких политических и санкционных рисков.

Таким образом, мероприятие не принесло никаких практических результатов и показало низкое доверие международных инвесторов к заявлениям Кремля.

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал “рекордный” со времен СССР бюджет, в котором почти 40% расходов направлено на армию и силовые структуры.

