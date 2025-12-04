Міжнародний інвестиційний форум Russia Calling, який відбувся в Москві, фактично провалився.

Як зазначили у Службі зовнішньої розвідки (СЗРУ), попри присутність 33 країн жодної міжнародної угоди підписано не було.

Форум Russia Calling провалився

Захід пройшов у кінці листопада 2025 року та зібрав представників 33 країн, серед яких Китай, Індія, ОАЕ, Іран, Туреччина, Пакистан та Саудівська Аравія.

Як зазначають у розвідці, російське керівництво планувало продемонструвати здатність економіки залучати іноземний капітал і підкреслити “фінансовий суверенітет”.

Однак попри масштабну участь, жодної міжнародної угоди підписано не було.

За даними СЗРУ, форум перетворився на внутрішньополітичний пропагандистський захід.

Російська влада намагалася створити враження стабільності та інвестиційної привабливості, але реальні економічні проблеми країни — стагнація, структурні дисбаланси, тиск санкцій, переорієнтація ресурсів на військово-промисловий комплекс та скорочення інвестиційної бази — зробили свої корективи.

Учасники форуму, серед яких делегації з країн Азії та Близького Сходу, не були готові ризикувати інвестиціями через високі політичні та санкційні ризики.

Таким чином, захід не приніс жодних практичних результатів і показав низьку довіру міжнародних інвесторів до заяв Кремля.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир П утін підписав “рекордний” з часів СРСР бюджет, у якому майже 40% витрат спрямовано на армію та силові структури.

