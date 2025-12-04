В ночь на 4 декабря (с 18:00 3 декабря) российские военные атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 138 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 4 декабря

Так, россияне запустили баллистические ракеты Искандер-М с территории Ростовской области и временно оккупированного Крыма. Беспилотники враг запускал из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Брянска, а также мыса Чауда в Крыму.

Из 138 дронов около 85 единиц — это ударные Шахеды.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 114 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных дронов на 14 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что вчера прогремели взрывы в Кривом Роге. Руководитель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что россияне нанесли удар по городу баллистической ракетой Искандер-М.

Руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что ночью наши защитники неба уничтожили над областью 16 вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

