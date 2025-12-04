У ніч на 4 грудня (з 18:00 3 грудня) російські військові атакували територію України двома балістичними ракетами Іскандер-М та 138 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 4 грудня

Так, росіяни запустили балістичні ракети Іскандер-М із території Ростовської області та тимчасово окупованого Криму. Безпілотники ворог запускав з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Брянська, а також мису Чауда, що в Криму.

Зі 138 дронів близько 85 одиниць – це ударні Шахеди.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили та подавили 114 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних дронів на 14 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що вчора пролунали вибухи у Кривому Розі. Керівник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою Іскандер-М.

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вночі наші оборонці неба знищили над областю 16 ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

