Нарративы, которые распространяют россияне о подготовке своего наступления на Чернигов, являются очередной манипуляцией против украинцев.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Фейковое наступление на Чернигов: какова цель россиян

Отмечается, что информация РФ о фейковом наступлении на Чернигов является частью когнитивной операции против Украины.

Она привязана к дипломатическим процессам и тактике России по давлению и затягиванию усилий США. Цель – дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии побеждать везде на фронте, – пояснил руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко отметил, что у россиян просто нет реальных сил и средств наступать на Чернигов.

По его информации, Силы обороны контролируют ситуацию в Черниговской области, и провокации врага в приграничных районах пресекаются силой.

Он добавил, что враг уже проводил подобные операции в отношении Сум и Харькова.

Напомним, что Генштаб сегодня объяснил, почему фейк РФ о захвате Доброполья возле Гуляйполя не соответствует действительности.

