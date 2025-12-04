Наративи, які поширюють росіяни про підготовку свого наступу на Чернігів, є черговою маніпуляцією проти українців.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Фейковий наступ на Чернігів: яка ціль росіян

Зазначається, що інформація РФ про фейковий наступ на Чернігів є частиною когнітивної операції проти України.

Вона привʼязана до дипломатичних процесів і тактики Росії щодо тиску та затягування зусиль США. Мета – додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії перемагати всюди на фронті, – пояснив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко зауважив, що у росіян просто немає реальних сил та засобів наступати на Чернігів.

За його інформацією, Сили оборони контролюють ситуацію на Чернігівщині і провокації ворога в прикордонні припиняються силою.

Він додав, що ворог вже проводив подібні операції щодо Сум та Харкова.

Нагадаємо, що Генштаб сьогодні пояснив, чому фейк РФ про захоплення Добропілля біля Гуляйполя не відповідає дійсності.

