Сколько билетов купили украинцы за первый день программы УЗ 3000
- В первый день действия 3 000 км по Украине пассажиры оформили поездок на 2,5 млн километров.
- С 3 декабря УЗ дала возможность семьям из прифронтовых областей бесплатно приехать в Киев или Львов и присоединиться к Волшебным Экспрессам.
- Пассажирам доступны бесплатные места на определенных маршрутах в плацкарте, купе, региональных поездах и 2-м классе Интерсити.
Отныне украинские пассажиры могут воспользоваться программой 3 000 км по Украине и получить бесплатные билеты на поездки в прифронтовые регионы и по всей стране. Программа позволяет оформить несколько поездок суммарно на 3 000 км, а специальные маршруты делают путешествия удобными и доступными для семей с детьми.
Сколько билетов купили украинцы за первый день программы УЗ 3000, читайте в нашем материале.
Сколько билетов купили украинцы за сутки программы 3 000 км от УЗ
На странице Укрзализныци в Facebook сообщили, что в первый день запуска программы 3 000 км по Украине пассажиры оформили поездок на сумму 2,5 млн километров. Главный акцент декабрьской инициативы — прифронтовые общины.
Также в компании рассказали, сколько билетов купили украинцы за первый день проекта 3 000 км от УЗ. Это более 4 000 билетов в и из прифронтовых регионов. Наибольший спрос наблюдается на рейсы из и в Харьков и Запорожье.
3 декабря Укрзализныця также открыла возможность для пассажиров с детьми приехать из прифронтовых регионов в Киев или Львов в рамках программы и присоединиться к Волшебным Экспрессам — праздничным железнодорожным турам ко Дню Святого Николая. Примерно 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова уже зарегистрировались, чтобы воспользоваться этой уникальной праздничной возможностью.
Всего в день запуска программы зарегистрировались более 100 000 пользователей.
Как работает программа и где купить билеты
Напомним, что бесплатные билеты можно будет получить на свободные места в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и втором классе Интерсити на 24 определенных маршрутах. Первые рейсы по программе отправятся 5 декабря.
Как воспользоваться бонусными километрами:
- Обновите или установите приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис.
- В приложении нажмите на отметку 3 000 и кнопку Принять участие — вам начислят 3 000 км.
- Выберите поезд с отметкой 3 000 — стоимость билета автоматически списывается с бонусного километрового счета.
Министерство регионального развития напоминает, что правительство приняло постановление, которое запустило программу 3 000 км по Украине. В декабре она будет работать в тестовом режиме на поездах в прифронтовые регионы и позволит пользоваться 3 тыс. км в непиковые периоды, когда есть свободные места.