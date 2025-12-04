Отныне украинские пассажиры могут воспользоваться программой 3 000 км по Украине и получить бесплатные билеты на поездки в прифронтовые регионы и по всей стране. Программа позволяет оформить несколько поездок суммарно на 3 000 км, а специальные маршруты делают путешествия удобными и доступными для семей с детьми.

Сколько билетов купили украинцы за первый день программы УЗ 3000, читайте в нашем материале.

Сколько билетов купили украинцы за сутки программы 3 000 км от УЗ

На странице Укрзализныци в Facebook сообщили, что в первый день запуска программы 3 000 км по Украине пассажиры оформили поездок на сумму 2,5 млн километров. Главный акцент декабрьской инициативы — прифронтовые общины.

Также в компании рассказали, сколько билетов купили украинцы за первый день проекта 3 000 км от УЗ. Это более 4 000 билетов в и из прифронтовых регионов. Наибольший спрос наблюдается на рейсы из и в Харьков и Запорожье.

3 декабря Укрзализныця также открыла возможность для пассажиров с детьми приехать из прифронтовых регионов в Киев или Львов в рамках программы и присоединиться к Волшебным Экспрессам — праздничным железнодорожным турам ко Дню Святого Николая. Примерно 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова уже зарегистрировались, чтобы воспользоваться этой уникальной праздничной возможностью.

Всего в день запуска программы зарегистрировались более 100 000 пользователей.

Как работает программа и где купить билеты

Напомним, что бесплатные билеты можно будет получить на свободные места в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и втором классе Интерсити на 24 определенных маршрутах. Первые рейсы по программе отправятся 5 декабря.

Как воспользоваться бонусными километрами:

Обновите или установите приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис.

В приложении нажмите на отметку 3 000 и кнопку Принять участие — вам начислят 3 000 км.

Выберите поезд с отметкой 3 000 — стоимость билета автоматически списывается с бонусного километрового счета.

Министерство регионального развития напоминает, что правительство приняло постановление, которое запустило программу 3 000 км по Украине. В декабре она будет работать в тестовом режиме на поездах в прифронтовые регионы и позволит пользоваться 3 тыс. км в непиковые периоды, когда есть свободные места.

