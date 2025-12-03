Билеты по программе УЗ-3 000 уже можно приобрести украинцам. В декабре они доступны на рейсы в и из прифронтовых городов, что позволяет быстро добраться до родных и близких. Для участия в программе достаточно обновить приложение, активировать программу и выбрать нужный рейс.

Как сообщает Укрзализныця, билеты по программе уже доступны в приложении. Чтобы воспользоваться программой, нужно:

  • обновить или установить приложение;
  • верифицировать аккаунт через Дія.Підпис;
  • найти отметку 3000 и нажать Взять участие;
  • выбрать рейс с соответствующей отметкой — бонусные километры спишутся автоматически при бронировании.

Как обновить приложение Укрзализныци, читайте в нашем материале.

Укрзализныця: как обновить приложение

Чтобы обновить приложение Укрзализныця, откройте соответствующий магазин приложений — Google Play для Android или App Store для iOS. Найдите в поиске Укрзализныця и нажмите кнопку Обновить, если она доступна.

Если автоматическое обновление включено, приложение обновится самостоятельно, а если нет — кнопка Обновить появится в карточке приложения.

УЗ оновлення застосунку
Как обновить приложение УЗ, инструкция:

  • Чтобы обновить вручную, откройте магазин приложений, воспользуйтесь поиском для нахождения Укрзализныци и нажмите Обновить, если доступна новая версия.
  • Если кнопки нет, это означает, что у вас уже установлена последняя версия.
  • Для автоматического обновления проверьте настройки магазина — при включенном режиме приложение обновляется самостоятельно.
3000 км від Укрзалізниці,

Фото: Укрзалізниця

