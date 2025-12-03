Как обновить приложение УЗ на Android и iOS: инструкция
- Билеты по программе УЗ-3 000 уже доступны для рейсов в и из прифронтовых городов в декабре.
- Для участия достаточно обновить приложение, верифицировать аккаунт через Дія.Підпис и выбрать рейс с пометкой 3 000.
- Чтобы обновить приложение УЗ, можно воспользоваться двумя способами.
Билеты по программе УЗ-3 000 уже можно приобрести украинцам. В декабре они доступны на рейсы в и из прифронтовых городов, что позволяет быстро добраться до родных и близких. Для участия в программе достаточно обновить приложение, активировать программу и выбрать нужный рейс.
Как сообщает Укрзализныця, билеты по программе уже доступны в приложении. Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- обновить или установить приложение;
- верифицировать аккаунт через Дія.Підпис;
- найти отметку 3000 и нажать Взять участие;
- выбрать рейс с соответствующей отметкой — бонусные километры спишутся автоматически при бронировании.
Как обновить приложение Укрзализныци, читайте в нашем материале.
Укрзализныця: как обновить приложение
Чтобы обновить приложение Укрзализныця, откройте соответствующий магазин приложений — Google Play для Android или App Store для iOS. Найдите в поиске Укрзализныця и нажмите кнопку Обновить, если она доступна.
Если автоматическое обновление включено, приложение обновится самостоятельно, а если нет — кнопка Обновить появится в карточке приложения.
Как обновить приложение УЗ, инструкция:
- Чтобы обновить вручную, откройте магазин приложений, воспользуйтесь поиском для нахождения Укрзализныци и нажмите Обновить, если доступна новая версия.
- Если кнопки нет, это означает, что у вас уже установлена последняя версия.
- Для автоматического обновления проверьте настройки магазина — при включенном режиме приложение обновляется самостоятельно.
Фото: Укрзалізниця