Відтепер українські пасажири можуть скористатися програмою 3 000 км Україною та отримати безкоштовні квитки на поїздки до прифронтових регіонів і по всій країні. Програма дозволяє оформити кілька поїздок сумарно на 3 000 км, а спеціальні маршрути роблять подорожі зручними та доступними для родин з дітьми.

Скільки квитків купили українці за перший день програми УЗ 3000, читайте в нашому матеріалі.

Скільки квитків купили українці за добу програми 3 000 км від УЗ

На сторінці Укрзалізниці у Facebook повідомили, що у перший день запуску програми 3 000 км Україною пасажири оформили поїздок на суму 2,5 млн кілометрів. Головний акцент грудневої ініціативи – прифронтові громади.

Зараз дивляться

Також в компанії розповіли, скільки квитків купили українці за перший день проєкту 3 000 км від УЗ. Це понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів. Найбільший попит спостерігається на рейси з і до Харкова та Запоріжжя.

3 грудня Укрзалізниця також відкрила можливість для пасажирів із дітьми приїхати з прифронтових регіонів до Києва чи Львова в рамках програми та долучитися до Чарівних Експресів – святкових залізничних турів до Дня Святого Миколая. Приблизно 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум і Чернігова вже зареєструвалися, щоб скористатися цією унікальною святковою можливістю.

Всього в день запуску програми зареєструвалися понад 100 000 користувачів.

Як працює програма та де купити квитки

Нагадаємо, що безкоштовні квитки можна буде отримати на вільні місця у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на 24 визначених маршрутах. Перші рейси за програмою відправляться 5 грудня.

Як скористатися бонусними кілометрами:

Оновіть або встановіть застосунок Укрзалізниці. Акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис. У застосунку натисніть на позначку 3 000 та кнопку Взяти участь – вам нарахують 3 000 км. Оберіть поїзд із позначкою 3 000 – вартість квитка автоматично списується з бонусного кілометрового рахунку.

Міністерство регіонального розвитку нагадує, що уряд ухвалив постанову, яка запустила програму 3 000 км Україною. У грудні вона працюватиме у тестовому режимі на поїздах до прифронтових регіонів і дозволить користуватися 3 тис. км у не пікові періоди, коли є вільні місця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.