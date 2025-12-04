Председательство Кипра в Совете Европейского Союза в первой половине 2026 года может стать историческим с точки зрения открытия кластеров на пути Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Киеве.

Зеленский о пути Украины в ЕС

— Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС. Кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений, — сказал Зеленский.

По словам президента, он проинформировал Христодулидиса о ситуации в Украине, на фронте, приоритетах и работе нашей делегации в переговорных процессах с партнерами.

В то же время главы государств подробно обсудили общую европейскую повестку дня.

Как отметил Зеленский, Украина дала Европе значительный объединяющий импульс. Он рассказал, что рассчитывает, что Европа будет оказывать поддержку Украине, чтобы достичь мира и гарантировать надежную безопасность.

Кроме этого, президент поблагодарил Кипр за поддержку Украины на политическом уровне, за поддержку санкционной политики против России, дальнейшую совместную работу с партнерами по российскому танкерному флоту и российским схемам обхода санкций.

Зеленский рассказал, что сейчас лидеры Европейского Союза готовят новый санкционный пакет.

По мнению главы государства, необходимо сделать его действительно эффективным, чтобы продолжить давление на российский энергетический сектор. Он отметил, что в первую очередь речь идет о том, что дает России бюджетные поступления и возможность затягивать эту войну.

В то же время Украина рассчитывает на поддержку Кипром совместных европейских решений в отношении российских активов, сказал президент, а также на дальнейшее участие страны в работе по решению гуманитарных вопросов.

