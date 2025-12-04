В районе Покровска и Мирнограда украинские воины активными действиями блокируют попытки российских оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский.

Сырский о ситуации в Покровске и Мирнограде

По словам Сырского, продолжается чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому главнокомандующий ВСУ снова работал с командующими группировками войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

Сырский рассказал, что бой продолжается, а украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

Он отметил, что ВСУ блокируют попытки противника накопить штурмовые пехотные группы в районе Покровска и Мирнограда. В этих городах украинские воины продолжают удерживать определенные районы.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, украинские командиры четко понимают важность сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава, когда российские оккупанты не обращают внимания на потери живой силы.

Во время совещания Сырский вместе с командирами уточнил вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

По словам главнокомандующего ВСУ, принято ряд решений по боевому управлению, взаимодействию, всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств для устойчивости обороны.

По мнению Сырского, особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским беспилотникам.

