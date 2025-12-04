ВСУ удерживают северную часть Покровска, бои продолжаются — Сырский
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровско-Мирноградском направлении продолжается чрезвычайно сложный этап обороны.
- По словам генерала, украинские воины блокируют попытки российских оккупантов накопить штурмовые группы.
В районе Покровска и Мирнограда украинские воины активными действиями блокируют попытки российских оккупантов накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский.
Сырский о ситуации в Покровске и Мирнограде
По словам Сырского, продолжается чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому главнокомандующий ВСУ снова работал с командующими группировками войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.
Сырский рассказал, что бой продолжается, а украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.
Он отметил, что ВСУ блокируют попытки противника накопить штурмовые пехотные группы в районе Покровска и Мирнограда. В этих городах украинские воины продолжают удерживать определенные районы.
Как утверждает главнокомандующий ВСУ, украинские командиры четко понимают важность сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава, когда российские оккупанты не обращают внимания на потери живой силы.
Во время совещания Сырский вместе с командирами уточнил вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.
По словам главнокомандующего ВСУ, принято ряд решений по боевому управлению, взаимодействию, всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств для устойчивости обороны.
По мнению Сырского, особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским беспилотникам.