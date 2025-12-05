Обыски у нардепа Анны Скороход: НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группы
НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски у народного депутата Анны Скороход (избиралась как Слуга народа, сейчас входит в депутатскую группу За будущее).
Об этом сообщают пресс-служба НАБУ и сама нардеп в Facebook.
Обыски у Анны Скороход: в чем подозревают депутата
В НАБУ сообщают, что разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Там не называют ее имя, отмечая, что первоочередные следственные действия еще продолжаются и все детали обещают сообщить позже.
Пост опубликован под хэштегом – разоблачено.
По данным СМИ, речь идет об Анне Скороход, которая подтвердила факт обысков у себя в соцсетях.
– Прямо сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала она.
Депутат пообещала сообщать о дальнейшем развитии событий.
Между тем СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что парламентарий, как задокументировано, вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.
Что предшествовало
Напомним, нардеп Анна Скороход 14 ноября 2019 года обвинила власть в задержании ее мужа Алексея Алякина якобы за ее голосование вопреки позиции партии Слуга народа.
Речь шла о законопроекте об открытии рынка земли в первом чтении, против которого и проголосовала Скороход.
Глава фракции Давид Арахамия тогда обвинил Анну Скороход в предложении взяток.
Тогда он предупредил, что будет инициировать исключение Скороход из депутатского объединения.
Сама нардеп в ответ заявила, что депутаты якобы получают в конвертах по $5 тыс.
После этого Скороход исключили из фракции Слуга народа и она стала членом депутатской группы За будущее.