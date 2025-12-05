НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски у народного депутата Анны Скороход (избиралась как Слуга народа, сейчас входит в депутатскую группу За будущее).

Об этом сообщают пресс-служба НАБУ и сама нардеп в Facebook.

Обыски у Анны Скороход: в чем подозревают депутата

В НАБУ сообщают, что разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Там не называют ее имя, отмечая, что первоочередные следственные действия еще продолжаются и все детали обещают сообщить позже.

Пост опубликован под хэштегом – разоблачено.

По данным СМИ, речь идет об Анне Скороход, которая подтвердила факт обысков у себя в соцсетях.

– Прямо сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала она.

Депутат пообещала сообщать о дальнейшем развитии событий.

Между тем СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что парламентарий, как задокументировано, вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Что предшествовало

Напомним, нардеп Анна Скороход 14 ноября 2019 года обвинила власть в задержании ее мужа Алексея Алякина якобы за ее голосование вопреки позиции партии Слуга народа.

Речь шла о законопроекте об открытии рынка земли в первом чтении, против которого и проголосовала Скороход.

Глава фракции Давид Арахамия тогда обвинил Анну Скороход в предложении взяток.

Тогда он предупредил, что будет инициировать исключение Скороход из депутатского объединения.

Сама нардеп в ответ заявила, что депутаты якобы получают в конвертах по $5 тыс.

После этого Скороход исключили из фракции Слуга народа и она стала членом депутатской группы За будущее.

