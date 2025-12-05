НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки у народної депутатки Анни Скороход (обиралась як Слуга народу, наразі входить до депутатської групи За майбутнє).

Про це повідомляють пресслужба НАБУ та сама нардепка в Facebook.

Обшуки в Анни Скороход: у чому підозрюють депутатку

В НАБУ повідомляють, що викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Там не називають її ім’я, наголошуючи, що першочергові слідчі дії ще тривають і всі деталі обіцяють повідомити згодом.

Допис опубліковано під хештегом – викрито.

За даними ЗМІ, йдеться про Анну Скороход, яка підтвердила факт обшуків у себе в соцмережах.

– Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію, – написала вона.

Депутатка пообіцяла повідомляти про подальший розвиток подій.

Тим часом ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що парламентарка, як задокументовано, разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Що передувало

Як відомо, у 2019 році Анна Скороход була обрана народною депутаткою від партії Слуга народу, однак згодом вийшла зі складу однойменної фракції. Це сталося на тлі повідомлень про те, що її чоловіка Олексія Алякіна, громадянина РФ, затримали правоохоронці.

Скороход стверджувала, що чоловіка затримали нібито за її голосування всупереч позиції партії Слуга народу.

Йшлося про законопроєкт щодо відкриття ринку землі у першому читанні, проти якого й проголосувала Скороход.

За деякий час Скороход стала членом депутатської групи За майбутнє.

