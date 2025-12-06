Украина настроена работать честно с американской стороной и дальше, чтобы реально принести мир, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о работе над миром в Украине

Глава государства сообщил, что провел долгий и содержательный телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

— Только вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор, — отметил он.

По словам Зеленского, стороны договорились о следующих шагах, форматах разговора с США. Президент поблагодарил президента Трампа за столь интенсивный подход к переговорам.

– Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом, – добавил он.

Зеленский ожидает от Рустема Умерова и генерала Гнатова подробный отчет. Он подчеркнул, что не все можно обсудить по телефону, поэтому нужно подробно поработать с командами над идеями и предложениями.

— Наш подход – все должно быть способно сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо! – добавил он.

