Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про роботу над миром в Україні

Голова держави повідомив, що провів довгу та змістовну телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

– Щойно разом із Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову, – зауважив він.

За словами Зеленського, сторони домовилися про наступні кроки, формати розмови з США. Президент подякував президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин.

Зараз дивляться

– Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому, – додав він.

Зеленський очікує Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Він наголосив, що не все можна обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями.

– Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую! – додав він.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.