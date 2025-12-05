В Майами состоялся второй день переговоров между представителями США и Украины по мирному плану для окончания полномасштабной войны.

Об этом пишет Axios со ссылкой на слова официальных лиц США и Украины.

Переговоры по мирному плану в Майами

Как отмечается, специальные представители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер второй день ведут в Майами переговоры с украинской делегацией — секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым.

Переговоры в Майами состоялись после почти пятичасовой встречи Уиткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во вторник, 2 декабря, после которой РФ заявила об отсутствии компромисса.

Издание приводит слова источника, что Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о встрече с Путиным и идеях, которые могут сблизить стороны.

В четверг, 4 декабря, состоялась двухчасовая встреча, а на следующий день переговоры возобновились.

По словам украинского чиновника, ожидается, что переговоры продолжатся в субботу, 6 декабря.

Хотя публичные позиции Украины и России кажутся непримиримыми, пишет издание, однако официальные лица США продолжают считать, что компромисс якобы достижим даже по территориальному вопросу.

5 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо просто отказаться от временно оккупированных территорий в рамках любого мирного соглашения с Россией.

По его мнению, главная миссия заключается в том, чтобы защищать украинскую землю, страну и население. Поэтому нельзя отдать территорию, утверждает Сырский, и за это борются воины ВСУ.

