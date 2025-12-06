Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичну ситуацію та мирні переговори щодо закінчення повномасштабної війни.

Зеленський про переговори України в США

Як заявив глава держави у День Збройних сил України, він висловив удячність за добрі слова про наших військових.

– Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою президента Трампа. Узгодили подальші контакти, – зазначив Зеленський за підсумками розмови.

5 грудня у Маямі відбувся другий день переговорів між представниками США та України щодо мирного плану.

Як повідомило видання Axios із посиланням на слова офіційних осіб США та України, переговори продовжилися в суботу, 6 грудня.

2 грудня відбулася п’ятигодинна зустріч спеціальних представників президента США Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

