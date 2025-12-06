Переговори щодо миру: Зеленський проінформував Рютте про контакти в США
- Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичну ситуацію та мирні переговори.
- Він поінформував Рютте про розмову українських представників у США з командою президента Дональда Трампа та узгодив подальші контакти.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дипломатичну ситуацію та мирні переговори щодо закінчення повномасштабної війни.
Зеленський про переговори України в США
Як заявив глава держави у День Збройних сил України, він висловив удячність за добрі слова про наших військових.
– Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою президента Трампа. Узгодили подальші контакти, – зазначив Зеленський за підсумками розмови.
5 грудня у Маямі відбувся другий день переговорів між представниками США та України щодо мирного плану.
Як повідомило видання Axios із посиланням на слова офіційних осіб США та України, переговори продовжилися в суботу, 6 грудня.
2 грудня відбулася п’ятигодинна зустріч спеціальних представників президента США Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.