В Запорожской области украинские спецназовцы успешно поразили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3.

Эксклюзивное видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Поражение Бук-М3 в Запорожской области — видео

Отмечается, что мастера спецподразделения ГУР МО Украины Примары выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу Бук-М3, который находился в Запорожской области.

— Очередную дорогостоящую систему ПВО российских захватчиков сожгли на временно оккупированной территории Запорожской области вблизи населенного пункта Святотроицкое, — говорится в сообщении.

5 сентября сообщалось об уничтожении российского ЗРК Бук-М2 стоимостью около $25 млн после нанесения удара разведчиками 15 бригады Черный лес.

Как уточнили Сухопутные войска ВСУ, установка стоимостью около $25 млн взорвалась вместе с боекомплектом, а вражеская ПВО восстановлению не подлежит.

ЗРК Бук-М2: характеристики

ЗРК Бук-М2 – это российский многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности, специально предназначенный для поражения широкого спектра воздушных целей.

Среди них – самолеты, вертолеты, крылатые, тактические баллистические ракеты и авиабомбы.

Комплекс использует ракету 9М317, способен работать автономно благодаря интегрированному радарному комплексу, может уничтожать цели на расстоянии до 50 км и на высоте до 25 км.

