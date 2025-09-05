Украинские военные поразили российский ЗРК Бук-М2 стоимостью $25 млн
Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук-М2 стоимостью около $25 млн.
Российский ЗРК Бук-М2 уничтожен украинскими разведчиками
Разведчики 15 бригады Черный лес навели удар по российскому ЗРК Бук-М2.
Установка стоимостью около $25 млн взорвалась вместе с боекомплектом. Вражеская ПВО восстановлению не подлежит, отмечают Сухопутные войска.
ЗРК Бук-М2: характеристики
ЗРК Бук-М2 – это российский многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических баллистических ракет, а также авиабомб.
Он может работать автономно, оснащен интегрированным радарным комплексом на самоходной установке, а его основная ракета — 9М317. Комплекс способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 45-50 км и на высоте до 25 км.
ЗРК Бук-М2: успехи военных ранее
В апреле украинские пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пусковой установке Бук-М2 в Курской области. Тогда также под ударом оказались и два ЗРК Бук-М3.
Сдетонировавшие ракеты, в конце концов уничтожили установку.
А в мае на одном из ключевых направлений был уничтожен вражеский Бук-М3.
Тогда же наши бойцы ликвидировали другую конфигурацию зенитно-ракетного комплекса Бук-М1.
Фото: скрин с видео