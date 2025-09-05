Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук-М2 стоимостью около $25 млн.

Российский ЗРК Бук-М2 уничтожен украинскими разведчиками

Разведчики 15 бригады Черный лес навели удар по российскому ЗРК Бук-М2.

Установка стоимостью около $25 млн взорвалась вместе с боекомплектом. Вражеская ПВО восстановлению не подлежит, отмечают Сухопутные войска.

Сейчас смотрят

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бригада «Чорний ліс» (@15obrar)

ЗРК Бук-М2: характеристики

ЗРК Бук-М2 – это российский многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических баллистических ракет, а также авиабомб.

Он может работать автономно, оснащен интегрированным радарным комплексом на самоходной установке, а его основная ракета — 9М317. Комплекс способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 45-50 км и на высоте до 25 км.

ЗРК Бук-М2: успехи военных ранее

В апреле украинские пилоты нанесли точные удары FPV-дронами по пусковой установке Бук-М2 в Курской области. Тогда также под ударом оказались и два ЗРК Бук-М3.

Сдетонировавшие ракеты, в конце концов уничтожили установку.

А в мае на одном из ключевых направлений был уничтожен вражеский Бук-М3.

Тогда же наши бойцы ликвидировали другую конфигурацию зенитно-ракетного комплекса Бук-М1.

Фото: скрин с видео

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.