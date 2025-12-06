У Запорізькій області українські спецпризначенці успішно уразили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3.

Ексклюзивне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони з нагоди Дня Збройних сил України.

Ураження Бук-М3 у Запорізькій області – відео

Зазначається, що майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу Бук-М3, який був у Запорізькій області.

– Чергову коштовну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке, – йдеться у повідомленні.

5 вересня повідомлялося про знищення російського ЗРК Бук-М2 вартістю близько $25 млн після наведення удару розвідниками 15 бригади Чорний ліс.

Як уточнили Сухопутні війська ЗСУ, установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом, а ворожа ППО відновленню не підлягає.

ЗРК Бук-М2: характеристики

ЗРК Бук-М2 – це російський багатоканальний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, спеціально призначений для ураження широкого спектра повітряних цілей.

Серед них – літаки, вертольоти, крилаті, тактичні балістичні ракети та авіабомби.

Комплекс використовує ракету 9М317, здатен працювати автономно завдяки інтегрованому радарному комплексу, може знищувати цілі на відстані до 50 км та на висоті до 25 км.

