Спецпризначенці ГУР спалили російський Бук-М3 у Запорізькій області – відео
- Спецпризначенці підрозділу Примари Головного управління розвідки уразили ЗРК Бук-М3 на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу Святотроїцького.
- Ексклюзивне відео знищення цієї коштовної системи ППО було оприлюднене ГУР Міноборони України.
У Запорізькій області українські спецпризначенці успішно уразили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3.
Ексклюзивне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони з нагоди Дня Збройних сил України.
Ураження Бук-М3 у Запорізькій області – відео
Зазначається, що майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу Бук-М3, який був у Запорізькій області.
– Чергову коштовну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке, – йдеться у повідомленні.
5 вересня повідомлялося про знищення російського ЗРК Бук-М2 вартістю близько $25 млн після наведення удару розвідниками 15 бригади Чорний ліс.
Як уточнили Сухопутні війська ЗСУ, установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом, а ворожа ППО відновленню не підлягає.
ЗРК Бук-М2: характеристики
ЗРК Бук-М2 – це російський багатоканальний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, спеціально призначений для ураження широкого спектра повітряних цілей.
Серед них – літаки, вертольоти, крилаті, тактичні балістичні ракети та авіабомби.
Комплекс використовує ракету 9М317, здатен працювати автономно завдяки інтегрованому радарному комплексу, може знищувати цілі на відстані до 50 км та на висоті до 25 км.