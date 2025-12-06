В ночь на 6 декабря беспилотник атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Рязани. Это уже девятый подобный инцидент в этом году.

Об атаке сообщил телеграмм-канал Astra.

Атака на НПЗ в Рязани: что известно

Жители Рязани и области ночью слышали взрывы, а губернатор региона Павел Малков заявил, что в результате удара возникли пожары, однако пострадавших нет.

Сейчас смотрят

По анализу видео, обнародованному Astra, поражение получил именно Рязанский НПЗ.

Указывается, что расстояние от места съемки до очага возгорания составляет 500–800 метров.

По данным Astra, с начала 2025 года предприятие атаковали по меньшей мере девять раз.

Рязанский НПЗ является одним из ключевых в России: он производит топливо разных марок, дизель, сжиженные газы и другие продукты, ежегодно снабжая около 840 тысяч тонн авиационного керосина, используемого, в частности, в ВКС РФ.

Параллельно в пригороде Воронежа из-за “падения обломков” БПЛА была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он отметил, что пострадавших нет. Впоследствии Гусев уточнил, что в Воронеже в результате атаки пострадали крыша АЗС, фасад и остекление школы, многоэтажки, частные дома и автомобили.

В еще одном районе повреждения получили несколько жилых зданий и гараж с транспортом.

Также, по его словам, разрушения зафиксированы в ряде муниципалитетов.

Напомним, накануне Силы обороны Украины повредили Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае.

Речь идет о поражении Темрюцкого морского порта в Краснодарском крае РФ, где отгружают сжиженный природный газ и химические грузы, а также навалочные и насыпные грузы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.