Рід військ – різновид війська, призначений для безпосереднього ведення або всебічного забезпечення бою. Кожен із них володіє певними бойовими властивостями та має своє призначення, озброєння, бойову техніку, тактику ведення бою й організацію.

Яка структура Збройних сил України – читайте на Фактах ICTV.

Структура Збройних сил України

Збройні сили України (ЗСУ) мають таку структуру:

Зараз дивляться

Генеральний штаб Збройних сил України;

Командування Об’єднаних сил Збройних сил України;

види ЗСУ: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили;

окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки;

окремі роди сил ЗСУ: Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики, Сили безпілотних систем та Сили підтримки;

органи військового управління, військові частини, з’єднання, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) ЗС України.

Сухопутні війська: з чого складаються

Найчисленнішим і самостійним видом ЗСУ є Сухопутні війська. Організаційно вони складаються з:

Командування Сухопутних військ ЗСУ;

частин безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ;

оперативних командувань Захід, Схід, Південь, Північ;

військово-навчальних закладів.

Військові частини Сухопутних військ за родами військ поділяються на танкові війська, механізовані війська, ракетні війська та артилерія, війська протиповітряної оборони, армійську авіацію та спеціальні війська.

Механізовані, танкові війська – призначенні для утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів противника, прориву оборони противника, розгрому його військ, захопленню важливих районів, рубежів і об’єктів, а також для дій у складі морських і повітряних десантів. До складу механізованих і танкових військ входять механізовані та танкові бригади.

Ракетні війська і артилерія – головний засіб вогневого ураження противника в Сухопутних військах. Призначені для ураження засобів масового ураження противника, елементів системи високоточної зброї, артилерії, танків, бойових машин піхоти, протитанкових та інших вогневих засобів, живої сили, вертольотів на посадкових майданчиках, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління, радіоелектронних засобів, руйнування фортифікаційних споруд противника, дистанційного мінування місцевості, світлового забезпечення, постановки аерозольних (димових) завіс і виконання інших завдань. В бойових операціях вони виконують переважну більшість завдань вогневого ураження противника.

До складу ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України входять військові частини тактичних ракет, військові частини реактивної, гаубичної, гарматної та протитанкової артилерії, а також артилерійської розвідки.

Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ – організаційно входять до складу загальновійськових з’єднань і частин та виконують завдання в єдиній системі протиповітряної оборони держави. Вони призначені для прикриття своїх військ та важливих об’єктів у всіх видах бойових дій (операціях), під час перегрупування (переміщення) та розташування військ на місці.

Військові частини і підрозділи військ протиповітряної оборони Сухопутних військ:

беруть участь спільно з Повітряними силами, іншими видами і родами військ Збройних сил україни у завоюванні панування в повітрі, ведуть розвідку повітряного противника і оповіщають про нього свої війська, знищують зенітними ракетами і вогнем зенітної артилерії літаки, вертольоти, крилаті ракети і інші повітряні цілі;

ведуть боротьбу зі засобами повітряної розвідки, повітряними десантами противника у польоті, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження, високоточної зброї та засобів РЕБ.

До складу військ протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ входять зенітні ракетні полки оперативних командувань, зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські, зенітні артилерійські та радіолокаційні підрозділи загальновійськових з’єднань та військових частин.

Армійська авіація – призначена для виконання завдань у різноманітних умовах загальновійськового бою. Частини і підрозділи армійської авіації ведуть розвідку, знищують бойову техніку та живу силу противника при обороні наших військ, здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують тактичний десант, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, евакуйовують поранений особовий склад та виконують інші важливі завдання.

Спеціальні війська – це війська, що призначені для забезпечення бойової діяльності Збройних сил і вирішення властивих їм спеціальних завдань.

Вони включають: з’єднання і військові частини розвідки, війська зв’язку, радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБз), залізничні війська, топогеодезичні, гідрографічні, гідрометеорологічні (метеорологічні) частини.

До спеціальних військ належать:

розвідувальні війська;

інженерні війська;

війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБз);

війська зв’язку;

війська радіоелектронної боротьби (РЕБ);

війська технічного забезпечення;

військово-будівельні війська;

топогеодезічні війська;

гідрометеорологічні війська;

автомобільні війська;

служба озброєння;

служба тилу.

Військові частини територіальної оборони – призначені для виконання завдань щодо охорони та захисту державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил), охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та підтримання правового режиму воєнного стану.

До них належать бригади територіальної оборони та окремі стрілецькі батальйони.

Військові частини тилу та озброєння Сухопутних військ ЗСУ – вирішують завдання експлуатації військової техніки та озброєння, забезпечення військових частин основними видами матеріально-технічних засобів, забезпечення статутних умов життя та побуту військовослужбовців.

Назви військових частин та підрозділів ЗСУ

Cтруктура підпорядкування частин та підрозділів Сухопутних військ має такий вигляд: оперативне командування – корпус – бригада (полк) – батальйон – рота – взвод.

Армійський корпус – це велике військове формування, здатне самостійно вести бойові операції на визначеному напрямку. За ієрархією він розташовується між дивізією (або бригадою) та армією чи групою армій.

Головне завдання корпусу – координувати дії підпорядкованих дивізій і бригад у зоні наступу або оборони, а також забезпечувати їх необхідними ресурсами залежно від поставлених завдань та ситуації на полі бою.

До складу корпусу зазвичай входить від двох до п’яти бригад різного профілю (артилерійська, механізована, мотопіхотна, штурмова тощо) і численні допоміжні підрозділи: зенітно-ракетні, безпілотні, інженерні, розвідки та тилового забезпечення.

Бригада. Основна тактична частина, що призначена для виконання тактичних завдань самостійно або у складі армійських корпусів, у взаємодії з авіацією, зі з’єднаннями та частинами інших родів військ. На приморських напрямках – у взаємодії із силами флоту. Бригада складається з декількох батальйонів (дивізіонів) основних родів військ, підрозділів спеціальних військ і тилу.

Полк. Тактична частина в різних видах Збройних сил і родах військ, що призначена для виконання бойових завдань самостійно або в складі з’єднання. Залежно від роду військ (сил) полк може вести повітряний, протиповітряний, загальновійськовий бій або забезпечувати бойові дії. Складається з управління, декількох батальйонів (дивізіонів), підрозділів бойового, технічного, тилового та медичного забезпечення.

Батальйон (дивізіон). Основний тактичний підрозділ Сухопутних військ. Він може бути ракетним, танковим, механізованим, зенітним, артилерійським, розвідувальним, інженерно-саперним, автомобільним, аеромобільним тощо.

В свою чергу механізований батальйон складається зі штабу, командування, кількох рот і підрозділів (вогневої підтримки, протитанкових, зв’язку), технічного обслуговування, постачання та медичного пункту.

Танковий батальйон складається з кількох танкових рот та підрозділів бойового забезпечення.

Артилерійський дивізіон складається зі штабу, командування, підрозділів бойового забезпечення, кількох артилерійських батарей, тилового та технічного обслуговування.

Рота або батарея. Тактичний підрозділ, що входить до складу батальйонів (дивізіонів/бригад). Рота може бути ракетною, танковою, механізованою, артилерійською, зенітною радіотехнічною, саперною, мінометною, автомобільною тощо.

Взвод. Підрозділ, що входить до складу роти чи батареї (можуть бути у складі закладів/частин). Поділяється на: мінометний, зенітний, артилерійський, механізований, аеромобільний, розвідувальний, протитанковий, інженерний, а також комендантський, господарський та медичний, управління, зв’язку, регулювання, забезпечення. Зазвичай взвод складається з 2-4 відділень (екіпажів, обслуги).

Відділення. Первинний тактичний підрозділ. В авіації та танкових військах відділенню відповідає екіпаж танка або літака чи вертольота, в артилерії – обслуга гармати. У відділенні може бути від 6 до 12 осіб на чолі з командиром/сержантом/старшиною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.