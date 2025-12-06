На праздничные выходные в День Святого Николая и воскресенье в Украине ожидается довольно теплая для зимы погода, без осадков.

Однако уже на следующей неделе в отдельные дни возможны дожди, местами — с мокрым снегом.

Об этом Факты ICTV рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По словам Ивана Семилита, на выходные 6-7 декабря в Украине будет постоянная теплая погода, особенно для зимнего времени года. Ее будет продолжать определять область высокого давления.

– Наша территория будет находиться вне зоны влияния атмосферных фронтов, поэтому осадков мы не ожидаем, – подчеркнул он.

В частности, по данным Укргидрометцентра, на День Святого Николая будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – от 0 до -5°С, на крайнем западе страны и побережье морей 0…+5°С; днем +1…+6°С, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму – +5…+10°С.

В то же время 7 декабря в Украине облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от +2°С до -3°С, днем +1…+6°С; на юге страны ночью и днем +3…+8°С.

Прогноз погоды на следующую неделю в Украине

Синоптик подчеркнул, что с 8 декабря в Одесской области и в Крыму циклон с Черного моря вызовет небольшой дождь.

– Ветер умеренной скорости будет дуть с юго-востока и востока. В южной части мы ожидаем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Это именно в течение выходных и понедельника, – пояснил он.

Как отмечают в Укргидрометцентре, на крайнем юге страны возможен небольшой дождь.

Между тем 9 декабря ночью на западе, днем по всей Украине, кроме южных и большинства центральных областей, небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные осадки. Температура ночью от +2°С до -4°С, днем 0…+6°С; на юге страны и Закарпатье ночью 0…+6°С, днем +3…+9°С.

Отметим, что 10 декабря в западных, восточных и северных областях будет небольшой дождь. В Карпатах и на севере, а также на востоке страны с мокрым снегом. Во всех остальных областях пока без осадков.

– Это будет обусловлено тем, что небольшие остатки атмосферных фронтов придут с севера и отразятся на востоке страны мокрым снегом. 11-12 декабря у нас в большинстве областей дожди. 12 декабря – с мокрым снегом, – подчеркнул синоптик Иван Семилит.

Он подытожил, что 13-15 декабря в Украине должно быть преимущественно без осадков.

