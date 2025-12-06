На святкові вихідні у День Святого Миколая та неділю в Україні очікується доволі тепла як для зими погода, без опадів.

Однак вже наступного тижня в окремі дні можливі дощі, подекуди – з мокрим снігом.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Якою буде погода в Україні у ці вихідні: прогноз на Миколая

За словами Івана Семиліта, на вихідні 6-7 грудня в Україні буде постійна тепла погода, особливо як для зимньої пори. Її продовжуватиме визначати поле високого тиску.

– Наша територія перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів ми не очікуємо, – наголосив він.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, на День Святого Миколая буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі – від 0 до -5°С, на крайньому заході країни та узбережжі морів 0…+5°С; вдень +1…+6°С, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – +5…+10°С.

Водночас 7 грудня в Україні хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +2°С до -3°С, вдень +1…+6°С; на півдні країни вночі та вдень +3…+8°С.

Прогноз погоди на наступний тиждень в Україні

Синоптик наголосив, що з 8 грудня на Одещині та в Криму циклон з Чорного моря зумовить невеликий дощ.

– Помірної швидкості вітер буде рухатись із південного сходу та сходу. У південній частині ми очікуємо посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Це саме впродовж самих вихідних та понеділка, – пояснив він.

Як зауважують в Укргідрометцентрі, на крайньому півдні країни можливий невеликий дощ.

Тим часом 9 грудня вночі на заході, вдень в усій Україні, крім південних та більшості центральних областей, невеликий мокрий сніг та дощ, в Карпатах помірні опади. Температура вночі від +2°С до -4°С, вдень 0…+6°С; на півдні країни та Закарпатті вночі 0…+6°С, вдень +3…+9°С.

Зазначимо, що 10 грудня у західних, східних та північних областях буде невеликий дощ. В Карпатах та на півночі, а також на сході країни з мокрим снігом. У всіх інших областях поки що без опадів.

– Це буде зумовлено тим, що невеликі залишки атмосферних фронтів прийдуть із півночі та відіб’ються на сході країни мокрим снігом. 11-12 грудня в нас більшість областей дощі. 12 грудня – з мокрим снігом, – наголосив синоптик Іван Семиліт.

Він підсумував, що 13-15 грудня в Україні має бути переважно без опадів.

