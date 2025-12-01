Ноябрь завершился, оставив после себя характерную для этого периода переменчивость.

Какая будет погода в Украине в декабре, читайте в материале.

Погода в Украине в декабре 2025 года: климатическая характеристика

Украинский гидрометцентр обнародовал данные о климатической характеристике первого месяца зимы.

Специалисты отмечают, что приведенные ниже данные — это не прогноз, а многолетние наблюдения, которые позволяют понять типичную картину погоды в декабре.

В большинстве регионов средняя температура декабря обычно колеблется от –1 до –5 °C. На юге и в Закарпатье часто фиксируют 0…+2 °C, а в Крыму средние показатели могут достигать +6 °C.

Самые низкие зафиксированные температуры в декабре различаются в зависимости от региона:

в центральной и северной частях минимум составлял –22…–34 °C;

на востоке, во Львовской и Ивано-Франковской областях — местами –35…–38 °C;

на юге обычно морозы слабее — от –10 до –24 °C.

Максимальные значения декабрьских температур в прошлые годы достигали +10…+20 °C, а в Крыму иногда поднимались до +25 °C.

Метеорологическая зима обычно устанавливается после устойчивого понижения среднесуточной температуры ниже 0 °C.

В большинстве областей это происходит в первой декаде декабря,

на юге — преимущественно во второй,

в Карпатах и на северо-востоке зимние показатели фиксируются уже в конце ноября.

Снежный покров формируется почти на всей территории страны, хотя на юге он появляется не каждый год. В декабре часто наблюдаются сильные ветры, метели, налипание мокрого снега. Во время оттепелей увеличивается вероятность туманов и гололеда.

Среднее количество осадков в этом месяце составляет 30-66 мм. В горных районах и Крыму этот показатель традиционно выше — 76-139 мм.

Декабрь 2025: прогноз погоды

Украинский гидрометцентр также обнародовал данные о том, какой будет погода в Украине в декабре 2025 года.

Средняя месячная температура ожидается от –3 °C до +5 °C. Это примерно на 2 градуса выше многолетней нормы, поэтому декабрь может оказаться немного теплее типичных показателей.

Количество осадков прогнозируется в пределах 34–78 мм, а в горных районах — 88-105 мм, что соответствует 80-100% климатической нормы.

