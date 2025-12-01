Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Погода в Украине в декабре: каким будет старт зимы в этом году
- Декабрь ожидается немного теплее нормы, примерно на 2°C.
- Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.
- Снежный покров и метели являются типичными для этого месяца, но могут быть не во всех регионах.
Ноябрь завершился, оставив после себя характерную для этого периода переменчивость.
Какая будет погода в Украине в декабре, читайте в материале.
Погода в Украине в декабре 2025 года: климатическая характеристика
Украинский гидрометцентр обнародовал данные о климатической характеристике первого месяца зимы.
Специалисты отмечают, что приведенные ниже данные — это не прогноз, а многолетние наблюдения, которые позволяют понять типичную картину погоды в декабре.
В большинстве регионов средняя температура декабря обычно колеблется от –1 до –5 °C. На юге и в Закарпатье часто фиксируют 0…+2 °C, а в Крыму средние показатели могут достигать +6 °C.
Самые низкие зафиксированные температуры в декабре различаются в зависимости от региона:
- в центральной и северной частях минимум составлял –22…–34 °C;
- на востоке, во Львовской и Ивано-Франковской областях — местами –35…–38 °C;
- на юге обычно морозы слабее — от –10 до –24 °C.
Максимальные значения декабрьских температур в прошлые годы достигали +10…+20 °C, а в Крыму иногда поднимались до +25 °C.
Метеорологическая зима обычно устанавливается после устойчивого понижения среднесуточной температуры ниже 0 °C.
- В большинстве областей это происходит в первой декаде декабря,
- на юге — преимущественно во второй,
- в Карпатах и на северо-востоке зимние показатели фиксируются уже в конце ноября.
Снежный покров формируется почти на всей территории страны, хотя на юге он появляется не каждый год. В декабре часто наблюдаются сильные ветры, метели, налипание мокрого снега. Во время оттепелей увеличивается вероятность туманов и гололеда.
Среднее количество осадков в этом месяце составляет 30-66 мм. В горных районах и Крыму этот показатель традиционно выше — 76-139 мм.
Декабрь 2025: прогноз погоды
Украинский гидрометцентр также обнародовал данные о том, какой будет погода в Украине в декабре 2025 года.
Средняя месячная температура ожидается от –3 °C до +5 °C. Это примерно на 2 градуса выше многолетней нормы, поэтому декабрь может оказаться немного теплее типичных показателей.
Количество осадков прогнозируется в пределах 34–78 мм, а в горных районах — 88-105 мм, что соответствует 80-100% климатической нормы.