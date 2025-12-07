Во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии в понедельник, 8 декабря.

Графики отключения света на 8 декабря в Украине

В Национальной энергетической компании Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей;

графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что время и объем отключений электроэнергии могут измениться.

На страницах облэнерго можно следить за текущей ситуацией.

— Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, — подчеркнули в энергетической компании.

Напомним, в результате массированной ночной атаки РФ в ночь на 6 декабря существенно выросли очереди почасовых отключений света.

По словам главы правления Укрэнерго Виталия Зайченко, текущая ситуация в энергосистеме Украины сложная. Враг поразил объекты генерации и многие подстанции.

В результате увеличилось количество очередей в графиках почасовых отключений света. На восстановление энергосистемы потребуются не дни, а недели.

