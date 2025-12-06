В результате массированной ночной атаки РФ на Украину существенно выросли очереди почасовых отключений света. Для восстановления энергосистемы нужны не дни, а недели.

Об этом рассказал в эфире телемарафона Єдині новини глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Ситуация в энергосистеме после обстрела 6 декабря

По словам Виталия Зайченко, ситуация в энергосистеме Украины сложная. Враг поразил объекты генерации и многие подстанции.

Сейчас смотрят

В результате увеличилось количество очередей в графиках почасовых отключений света.

Самая сложная ситуация в приграничных и прифронтовых областях.

– Традиционно остается сложной ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. Там, к сожалению, враг использует больше средств: обычных FPV-дронов и артиллерии… Но энергетики работают над восстановлением энергосистемы, — добавил Зайченко.

Комментируя снижение мощности украинских АЭС после ночных обстрелов, он сообщил, что ее удалось несколько поднять. Однако “до полной мощности, к сожалению, в ближайшее время восстановить генерацию этих станций не получится”.

Сроки восстановления энергосистемы после обстрела РФ

Глава правления Укрэнерго подчеркнул, что после очередного удара по энергетике очереди почасовых отключений света существенно выросли. Если накануне электричества не было 4-8 часов, то сейчас речь идет о 12-16 часах в сутки в большинстве областей.

Он отметил, что для восстановления энергосистемы после атаки РФ потребуются не дни, а недели.

– К сожалению, сейчас не до 8 часов, а, пожалуй, до 12 и даже до 16 часов продолжаются отключения в большинстве областей Украины… Ситуация довольно тяжелая, и в ближайшее время… мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться, — заявил Зайченко.

Он добавил, что единственным средством улучшения ситуации сейчас является изменение поведения потребителей: они могут существенно помочь энергетикам, если уменьшат потребление, а энергоемкие приборы будут включать в ночные часы.

Как известно, в ночь на 6 декабря РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине, запустив 51 ракету и 653 дрона.

Под ударом оказались энергетические объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В ряде регионов произошли обесточивания потребителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.