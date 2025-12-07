В усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії у понеділок, 8 грудня.

Графіки відключення світла на 8 грудня в Україні

У Національній енергетичній компанії Укренерго поінформували, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг;

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що час та обсяг відключень електроенергії можуть змінитись.

На сторінках обленерго можна стежити за поточною ситуацією.

– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки РФ уночі 6 грудня суттєво зросли черги погодинних відключень світла.

За словами глави правління Укренерго Віталія Зайченка, поточна ситуація в енергосистемі України складна. Ворог уразив обʼєкти генерації та багато підстанцій.

Внаслідок цього збільшилася кількість черг у графіках погодинних відключень світла. На відновлення енергосистеми будуть потрібні не дні, а тижні.

