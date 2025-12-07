Китай посилює свій економічний вплив у Центральній Азії та фактично формує статус головного партнера Монголії.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Китай витісняє Росію з Монголії: що відомо

За даними розвідки, Пекін активно збільшує закупівлі монгольського вугілля та інвестує в нові логістичні маршрути. Це зміцнює позиції Китаю та водночас підсилює залежність Улан-Батора від південного сусіда і послаблює роль Росії в регіональній торгівлі.

Зараз дивляться

Уряд Монголії планує збільшити експорт вугілля до Китаю приблизно на 20% у поточному році. Очікується, що постачання сягнуть 100 млн т.

Сировинний сектор вже генерує близько 12% ВВП країни, а вугілля залишається ключовим джерелом валютних надходжень, попри значні запаси нафти, оцінені у понад 33 млрд тонн.

Для розширення експорту сторони погодили запуск масштабних логістичних проєктів. Між Гашуун-Сухаїтом і Ганчі-Моду побудують нову залізничну гілку, до якої Китай зводить підхід зі свого боку кордону.

За даними розвідки, ці маршрути можуть підвищити загальний експорт монгольського вугілля до рекордних 165 млн тонн щороку.

Для Китаю це особливо важливо, оскільки він є найбільшим у світі виробником сталі і потребує стабільного імпорту сировини.

Залежність Монголії від китайського ринку продовжує набирати обертів. Нині понад 90% експорту країни спрямовується саме до Китаю. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 64%.

Друге місце займає Швейцарія, однак її частка — лише близько 6%.

Як зазначають у розвідці, Росія, яка раніше була одним із найближчих партнерів Монголії, фактично втратила свою позицію.

Її частка в монгольському експорті знизилася до 0,5%. Це демонструє помітну зміну регіонального економічного балансу і відхід Москви на периферію впливу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.