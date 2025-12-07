Агенты партизанского движения Атеш обнаружили средства защиты в Севастопольской бухте, которая остается главным центром инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Севастопольская бухта под контролем Черноморского флота

По данным агентов, в Севастопольской бухте и у ее входа зафиксированы боновые заграждения и затопленные баржи, создающие физические препятствия для морских дронов.

Кроме того, в районе бухты регулярно работают катера Черноморского флота РФ, которые патрулируют акваторию и контролируют передвижение судов.

В Атеш отметили, что собранная информация передана Силам обороны Украины для анализа и использования в оперативных целях.

Что известно о Севастопольской бухте

Севастопольская бухта — стратегически важная естественная гавань на юго-западе Крымского полуострова, являющаяся основным пунктом базирования Черноморского флота РФ.

Ее длина около 7 км, ширина — до 3 км, глубина достигает 25–30 м в центральной части, что позволяет размещать крупные военные и гражданские суда.

Бухта имеет значительную военно-логистическую инфраструктуру: порты, причалы, верфи, склады и объекты обеспечения флота.

Благодаря своему географическому положению бухта является ключевым элементом контроля Черного моря и важным стратегическим объектом для любых военно-морских операций в регионе.

