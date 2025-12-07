Окупанти рятують Севастопольську бухту від дронів: що помітили партизани
Агенти партизанського руху Атеш виявили засоби захисту в Севастопольській бухті, що залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляється у Telegram-каналі руху Атеш.
Севастопольська бухта під контролем Чорноморського флоту
За даними агентів, у Севастопольській бухті та біля її входу зафіксовані бонові загородження та затоплені баржі, що створюють фізичні перешкоди для морських дронів.
Крім того, у районі бухти регулярно працюють катери Чорноморського флоту РФ, які патрулюють акваторію та контролюють пересування суден.
У Атеш зазначили, що зібрана інформація передана Силам оборони України для аналізу та використання в оперативних цілях.
Що відомо про Севастопольську бухту
Севастопольська бухта — стратегічно важлива природна гавані на південному заході Кримського півострова, що є основним пунктом базування Чорноморського флоту РФ.
Її довжина близько 7 км, ширина — до 3 км, глибина досягає 25–30 м у центральній частині, що дозволяє розміщувати великі військові та цивільні судна.
Бухта має значну військово-логістичну інфраструктуру: порти, причали, верфі, склади та об’єкти забезпечення флоту.
Через своє географічне розташування бухта є ключовим елементом контролю Чорного моря та важливим стратегічним об’єктом для будь-яких військово-морських операцій у регіоні.
Фото: Атеш