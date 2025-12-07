Агенти партизанського руху Атеш виявили засоби захисту в Севастопольській бухті, що залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляється у Telegram-каналі руху Атеш.

Севастопольська бухта під контролем Чорноморського флоту

За даними агентів, у Севастопольській бухті та біля її входу зафіксовані бонові загородження та затоплені баржі, що створюють фізичні перешкоди для морських дронів.

Зараз дивляться

Крім того, у районі бухти регулярно працюють катери Чорноморського флоту РФ, які патрулюють акваторію та контролюють пересування суден.

У Атеш зазначили, що зібрана інформація передана Силам оборони України для аналізу та використання в оперативних цілях.

Що відомо про Севастопольську бухту

Севастопольська бухта — стратегічно важлива природна гавані на південному заході Кримського півострова, що є основним пунктом базування Чорноморського флоту РФ.

Її довжина близько 7 км, ширина — до 3 км, глибина досягає 25–30 м у центральній частині, що дозволяє розміщувати великі військові та цивільні судна.

Бухта має значну військово-логістичну інфраструктуру: порти, причали, верфі, склади та об’єкти забезпечення флоту.

Через своє географічне розташування бухта є ключовим елементом контролю Чорного моря та важливим стратегічним об’єктом для будь-яких військово-морських операцій у регіоні.

Фото: Атеш

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.