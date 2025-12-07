Пентагон изучает опыт Украины по использованию дронов – Хегсет
Вооруженные силы США внимательно анализируют опыт Украины по использованию автономных систем вооружений в реальных боевых действиях.
Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время выступления на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.
Искусственный интеллект меняет войну
Хегсет подчеркнул, что автономные платформы и технологии искусственного интеллекта уже формируют контуры будущих вооруженных конфликтов.
Именно эти технологии, по его словам, станут ключевыми в решении преимущества на поле боя.
Глава Пентагона также подчеркнул, что страны-партнеры США должны наращивать оборонные расходы, чтобы обеспечить собственную безопасность и поддержать общую оборонную стратегию.
По словам министра, Соединенные Штаты совместно с союзниками работают над формированием новой системы глобальной оборонительной защиты.
— Это создаст мощный общий оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками, которые готовы отстаивать не только собственные границы, но и общие интересы, — подытожил Пит Хэгсет.
Ранее министр рассказал о своей мечте устроить совместный ужин с участием Трампа, Зеленского и Путина ради мира.