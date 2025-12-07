Вооруженные силы США внимательно анализируют опыт Украины по использованию автономных систем вооружений в реальных боевых действиях.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время выступления на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.

Искусственный интеллект меняет войну

Хегсет подчеркнул, что автономные платформы и технологии искусственного интеллекта уже формируют контуры будущих вооруженных конфликтов.

Именно эти технологии, по его словам, станут ключевыми в решении преимущества на поле боя.

Глава Пентагона также подчеркнул, что страны-партнеры США должны наращивать оборонные расходы, чтобы обеспечить собственную безопасность и поддержать общую оборонную стратегию.

По словам министра, Соединенные Штаты совместно с союзниками работают над формированием новой системы глобальной оборонительной защиты.

— Это создаст мощный общий оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками, которые готовы отстаивать не только собственные границы, но и общие интересы, — подытожил Пит Хэгсет.

Ранее министр рассказал о своей мечте устроить совместный ужин с участием Трампа, Зеленского и Путина ради мира.

