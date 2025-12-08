Сегодня предоставим президенту всю информацию и документы о переговорах в США – Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сегодня, 8 декабря, доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах недавних переговоров в США.
Об этом Умеров сообщил в Telegram.
Доклад Умерова Зеленскому: что известно
Как отметил секретарь СНБО, он должен предоставить президенту полный пакет информации — от содержания встреч до рабочих документов, которые обсуждались с американской стороной.
— Сегодня предоставим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы. Работаем максимально интенсивно, — подчеркнул Умеров.
Он отметил, что вместе с главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым несколько дней работали в Соединенных Штатах , где состоялись переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.
Умеров отметил конструктивность этих контактов и подчеркнул, что ключевыми для Украины были не только договоренности, но и детализация позиций США после предварительных переговоров в Москве.
Первоочередной задачей украинской стороны было получить от американских партнеров полную информацию о ходе их диалога с россиянами, в частности все драфты (предварительные варианты, – Ред.) актуальных предложений.
Эти документы сегодня должны быть переданы президенту Украины для дальнейшего анализа и обсуждения.
Умеров подчеркнул, что Украина координирует позиции со всеми союзниками, ведь цель неизменна — достойное и справедливое завершение войны.