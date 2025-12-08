Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров сьогодні, 8 грудня, доповість президенту України Володимиру Зеленському про результати нещодавніх переговорів у США.

Про це Умєров повідомив у Telegram.

Доповідь Умєрова Зеленському: що відомо

Як зазначив секретар РНБО, він має надати президенту повну інформацію — від змісту зустрічей до робочих документів, які обговорювалися з американською стороною.

Зараз дивляться

— Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно, — наголосив Умєров.

Рустем Умєров зауважив, що разом з очільником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим кілька днів працювали у Сполучених Штатах , де відбулися переговори з представниками президента США Дональда Трампа.

Він відзначив конструктивність цих контактів та наголосив, що ключовими для України були не лише домовленості, а й деталізація позицій США після попередніх розмов у Москві.

Першочерговим завданням української сторони було отримати від американських партнерів повну інформацію про перебіг їхнього діалогу з росіянами, зокрема всі драфти (попередні варіанти, – Ред.) актуальних пропозицій.

Ці документи сьогодні мають бути передані президенту України для подальшого аналізу та обговорення.

Умєров наголосив, що Україна координує позиції з усіма союзниками, адже мета незмінна — гідне та справедливе завершення війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.