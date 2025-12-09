Президент США Дональд Трамп заявил, что “пришло время” для того, чтобы Украина провела президентские выборы.

Трамп о президентских выборах в Украине

Американский президент в интервью Politico на вопрос, пора ли Украине провести выборы президента, ответил утвердительно, отметив, что “прошло много времени” с момента предыдущих выборов главы государства.

— Да, я думаю, что пора. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ… должен иметь этот выбор. И, может быть, Зеленский выиграл бы, – сказал Трамп.

Президент США отметил, что ситуация “доходит до того, что это уже не демократия”.

Напомним, что в феврале Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России по проведению президентских выборов в Украине.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине могут состояться при условии обеспечения перемирия и надлежащего уровня безопасности.

Также он подчеркнул, что проведение выборов будет зависеть от поддержки партнеров и гарантий безопасности.

