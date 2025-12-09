Президент США Дональд Трамп заявив, що “настав час” для того, щоб Україна провела президентські вибори.

Американський президент в інтерв’ю Politico на запитання, чи час Україні провести вибори президента, відповів ствердно, зауваживши, що “минуло багато часу” з моменту попередніх виборів голови держави.

– Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ… повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би, – сказав Трамп.

Президент США зауважив, що наразі ситуація “доходить до того, що це вже не демократія”.

Нагадаємо, у лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні можуть відбутися за умови забезпечення перемир’я та належного рівня безпеки.

Також він наголосив, що проведення виборів залежатиме від підтримки партнерів та наявності гарантій безпеки.

