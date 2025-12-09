Час настав: Трамп про проведення виборів президента в Україні
- Дональд Трамп вважає, що настав час провести вибори президента в Україні.
- Президент США зауважив, що наразі ситуація "доходить до того, що це вже не демократія".
Президент США Дональд Трамп заявив, що “настав час” для того, щоб Україна провела президентські вибори.
Трамп про президентські вибори в Україні
Американський президент в інтерв’ю Politico на запитання, чи час Україні провести вибори президента, відповів ствердно, зауваживши, що “минуло багато часу” з моменту попередніх виборів голови держави.
– Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ… повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би, – сказав Трамп.
Президент США зауважив, що наразі ситуація “доходить до того, що це вже не демократія”.
Нагадаємо, у лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні можуть відбутися за умови забезпечення перемир’я та належного рівня безпеки.
Також він наголосив, що проведення виборів залежатиме від підтримки партнерів та наявності гарантій безпеки.