В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света на 9 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии во вторник, 9 декабря.
Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Аварийные отключения света на 9 декабря
По предварительной информации, в настоящее время не действуют графики обесточивания в регионах, где применяются аварийные отключения электроэнергии.
Дополняется…
