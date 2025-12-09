В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии во вторник, 9 декабря.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Аварийные отключения света на 9 декабря

По предварительной информации, в настоящее время не действуют графики обесточивания в регионах, где применяются аварийные отключения электроэнергии.

Дополняется…

