Юлія Захарченко, редакторка стрічки
1 хв.
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла на 9 грудня
Головне
- У вівторок, 9 грудня, в більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії через масовані ракетно-дронові атаки Росії.
- Позапланові обмеження будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, над чим зараз працюють енергетики.
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії у вівторок, 9 грудня.
Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.
Аварійні відключення світла на 9 грудня
За попередньою інформацією, наразі не діють графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення електроенергії.
Зараз дивляться
Доповнюється…
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.