У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії у вівторок, 9 грудня.

Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.

Аварійні відключення світла на 9 грудня

За попередньою інформацією, наразі не діють графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення електроенергії.

Зараз дивляться

Доповнюється…

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.