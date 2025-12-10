Первый снег накрыл часть Украины ночью 10 декабря, а больше всего осадков выпало на северо-востоке и востоке, тогда как юг получил интенсивные дожди.

Приближаются новогодние праздники, поэтому многие жители Хмельницкой области уже интересуются, какая будет погода в ближайшие дни и принесет ли она праздничное настроение.

Когда выпадет первый снег в Хмельницком, и стоит ли его ожидать в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Когда ждать первого снега в Хмельницком

Наблюдая за тем, как погода меняется чуть ли не каждый день, люди невольно возвращаются к мысли о том, когда будет снег в Хмельницком 2025, потому что хочется понять, чего ждать дальше.

Умеренно теплыми и почти без осадков прогнозируют ближайшие пять дней в Хмельницкой области. А вот на выходные ожидается похолодание, сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Хмельницкого областного центра по гидрометеорологии Юлия Грабар.

— Начиная с 10 декабря 2025 года, ожидается прохождение атмосферного фронта, поэтому будут выпадать умеренные осадки. 11 декабря, в четверг, осадки почти прекратятся, а до конца недели будет преобладать погода без осадков, — подчеркнула синоптик.

Температура воздуха в течение рабочей недели составит ночью от +1 до +7 °С, а днем от +4 до +10 °С. Уже в выходные, в частности с 13 декабря, температура снизится. Ночью она будет колебаться от −3 до +3 °С, а днем от +1 до +6 °С. Таким образом, до конца недели снега не прогнозируют.

Какая будет погода в Хмельницком в декабре

Пока неизвестно, когда выпадет первый снег в Хмельницком, но по данным Хмельницкого областного центра по гидрометеорологии и мировых погодных центров, ожидается, что средняя месячная температура будет на уровне +0,1 ⁰С, что на 2 ⁰С выше нормы.

Осадков прогнозируют около 38 мм, что соответствует среднестатистической норме.

Краткая климатическая характеристика декабря по многолетним данным:

Средняя температура за месяц колеблется от −1,6 до −2,3 ⁰С.

Абсолютный максимум температуры достигает +13,8…+15,1 ⁰С, а абсолютный минимум −26,1…−31,2 ⁰С.

Среднее месячное количество осадков составляет 35–42 мм.

