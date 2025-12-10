Перший сніг накрив частину України вночі 10 грудня, а найбільше опадів випало на північному сході та сході, тоді як південь отримав інтенсивні дощі.

Наближаються новорічні свята, тож багато мешканців Хмельниччини вже цікавляться, якою буде погода найближчими днями і чи принесе вона святковий настрій.

Коли випаде перший сніг в Хмельницькому, та чи варто його очікувати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Коли чекати першого снігу в Хмельницькому

Спостерігаючи за тим, як погода змінюється ледве не щодня, люди мимоволі повертаються до думки про те, коли буде сніг в Хмельницькому 2025, бо хочеться зрозуміти, чого чекати далі.

Помірно теплими та майже без опадів прогнозують найближчі п’ять днів на Хмельниччині. А от на вихідні очікується похолодання, повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар.

– Починаючи з 10 грудня 2025 року, очікується проходження атмосферного фронту, тому випадатимуть помірні опади. 11 грудня, у четвер, опади майже припиняться, а до кінця тижня переважатиме погода без опадів, – наголосила синоптикиня.

Температура повітря протягом робочого тижня становитиме вночі від +1 до +7 °С, а вдень від +4 до +10 °С. Уже в вихідні, зокрема з 13 грудня, температура знизиться. Вночі коливатиметься від −3 до +3 °С, а вдень від +1 до +6 °С. Отже до кінця тижня снігу не прогнозують.

Якою буде погода у Хмельницькому у грудні

Наразі невідомо, коли буде перший сніг в Хмельницькому, але за даними Хмельницького обласного центру з гідрометеорології та світових погодних центрів, очікується, що середня місячна температура буде на рівні +0,1 ⁰С, що на 2 ⁰С вище за норму.

Опадів прогнозують близько 38 мм, що відповідає середньостатистичній нормі.

Коротка кліматична характеристика грудня за багаторічними даними:

Середня температура за місяць коливається від −1,6 до −2,3 ⁰С.

Абсолютний максимум температури досягає +13,8…+15,1 ⁰С, а абсолютний мінімум −26,1…−31,2 ⁰С.

Середня місячна кількість опадів становить 35–42 мм.

