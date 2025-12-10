Приближаются новогодние и рождественские праздники, и многие украинцы уже планируют, где провести зимний отдых. Особой популярностью пользуется горнолыжный курорт Буковель, который привлекает туристов не только живописными карпатскими пейзажами, но и широкими возможностями для активного зимнего отдыха — катанием на лыжах, сноуборде, санках или просто прогулками по заснеженным склонам.

Какая погода в Буковеле в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни, с 10 по 12 декабря, погода в Буковеле будет под влиянием теплого сектора циклона. Ожидается преимущественно без осадков, местами ночью и утром туман, 10 декабря возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Сейчас смотрят

Температура воздуха ночью составит 0–5 °C, днем 7–12 °C, в высокогорье днем 3–8 °C. Такие условия позволяют планировать активности на свежем воздухе, но следует быть осторожными в тумане и на скользких участках трасс.

Какая погода в январе 2026 года в Буковеле

Что касается прогноза на зиму, то по данным Украинского гидрометеорологического центра погода в Буковеле на январь 2026 года будет формироваться под влиянием нескольких глобальных и региональных факторов. Сезонные и месячные прогнозы базируются на сложных динамических и статистических моделях, которые учитывают крупномасштабные атмосферные процессы и температуру водной поверхности океанов.

Особое внимание уделяется аномалиям Эль-Ниньо и Ла-Нинья в тропической части Тихого океана, ведь они существенно влияют на погодные условия в Европе.

Что будет влиять на погоду зимой:

Для Украины важную роль играет циркуляция воздушных масс у Исландии.

Активные циклоны приносят теплый и влажный атлантический воздух, а слабая активность способствует вторжению холодного арктического воздуха.

Кроме того, значительную роль играет активность Полярного вихря над Арктикой. Сильный вихрь обеспечивает поступление теплого атлантического воздуха, а слабый вихрь может вызывать длительное вторжение арктического холода, что также будет влиять на погоду в Буковеле в январе 2026 года.

Анализ температур за последние 30 лет показывает, что средняя зимняя температура в Украине выросла на 2–2,5 °C, продолжительность морозного периода сократилась, а сумма отрицательных температур почти вдвое меньше. Это означает, что большинство дней будут теплее средней нормы, но периоды холодной погоды продолжительностью 3–7 дней остаются возможными.

Минимальные температуры в эти периоды будут колебаться от −5 до −18 °C, а в Карпатах и северных регионах — немного ниже. Холодные дни могут сопровождаться снегопадами и опасными метеоявлениями, что важно учитывать тем, кто интересуется прогнозом погоды на январь в Буковеле.

Таким образом, планируя зимний отдых на Буковеле, стоит учитывать и глобальные факторы, и локальные условия. Итак, возможно чередование теплых и холодных дней, возможны сильные осадки и периоды мороза.

Благодаря современным моделям ведущих мировых и европейских метеоцентров, включая данные Европейской программы Коперникус, можно приблизительно оценить будущие условия и подготовиться к любым сюрпризам погоды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.