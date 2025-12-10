Погода у Буковелі на січень 2026: чого очікувати лижникам і туристам
- Погоду у січні формують глобальні фактори, як Ель-Нінья, Ла-Нінья, активність Полярного вихору та циклонів біля Ісландії.
- Сучасні моделі та дані Європейської програми Копернікус допомагають приблизно оцінити умови для безпечного та комфортного відпочинку.
Наближаються новорічні та різдвяні свята, і багато українців вже планують, де провести зимовий відпочинок. Особливою популярністю користується гірськолижний курорт Буковель, який приваблює туристів не лише мальовничими карпатськими пейзажами, а й широкими можливостями для активного зимового відпочинку – катанням на лижах, сноуборді, санках або просто прогулянок засніженими схилами.
Яка погода в Буковелі в січні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, на найближчі дні, з 10 по 12 грудня, погода в Буковелі буде під впливом теплого сектору циклону. Очікується переважно без опадів, місцями вночі та вранці туман, 10 грудня можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі складатиме 0–5 °C, вдень 7–12 °C, у високогір’ї вдень 3–8 °C. Такі умови дозволяють планувати активності на свіжому повітрі, але слід бути обережними у тумані та на слизьких ділянках трас.
Яка погода у січні 2026 в Буковелі
Щодо прогнозу на зиму, то за даними Українського гідрометеорологічного центру погода у Буковелі на січень 2026 року буде формуватися під впливом кількох глобальних та регіональних факторів. Сезонні та місячні прогнози базуються на складних динамічних і статистичних моделях, які враховують великомасштабні атмосферні процеси та температуру водної поверхні океанів.
Особлива увага приділяється аномаліям Ель-Нінья та Ла-Нінья у тропічній частині Тихого океану, адже вони суттєво впливають на погодні умови у Європі.
Що впливатиме на погоду взимку:
- Для україни важливу роль відіграє циркуляція повітряних мас біля Ісландії.
- Активні циклони приносять тепле і вологе атлантичне повітря, а слабка активність сприяє вторгненню холодного арктичного повітря. Крім того, значну роль відіграє активність Полярного вихору над Арктикою.
- Сильний вихор забезпечує надходження теплого атлантичного повітря, а слабкий вихор може спричиняти тривале вторгнення арктичного холоду. що також впливатиме на погоду у Буковелі на січень 2026 року.
Аналіз температур за останні 30 років показує, що середня зимова температура в Україні зросла на 2–2,5 °C, тривалість морозного періоду скоротилася, а сума від’ємних температур майже вполовину менша. Це означає, що більшість днів будуть тепліші за середню норму, але періоди холодної погоди тривалістю 3–7 днів залишаються можливими.
Мінімальні температури у ці періоди коливатимуться від −5 до −18 °C, а в Карпатах та північних регіонах – трохи нижче. Холодні дні можуть супроводжуватися снігопадами та небезпечними метеоявищами, що важливо враховувати тим, хто цікавиться прогнозом погоди на січень у Буковелі.
Таким чином, плануючи зимовий відпочинок на Буковелі, варто враховувати й глобальні фактори, і локальні умови. Отже можливе чергування теплих та холодних днів, можливі сильні опади та періоди морозу.
Завдяки сучасним моделям провідних світових та європейських метеоцентрів, включно з даними Європейської програми Копернікус, можна приблизно оцінити майбутні умови та підготуватися до будь-яких сюрпризів погоди.