В Киеве раскрыли схему продажи списанных военных кораблей как металлолома. Подозрения в связи с махинацией вручили чиновнику Минобороны и еще двум работникам госпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Незаконная продажа списанных военных кораблей: что известно

По данным полиции, дельцы организовали реализацию списанных морских судов в качестве металлолома по заниженной стоимости, из-за чего государство понесло убытки на сумму более 900 тысяч гривен.

– Один из должностных лиц Министерства обороны Украины вместе с двумя представителями уполномоченного предприятия ГСП Укрспецторг организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-морских сил ВСУ по причине неудовлетворительного технического состояния и устаревания, подлежащих утилизации в установленном законом порядке, – говорится в сообщении.

Следствие отметило, что главный фигурант, находясь на должности начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны и имея доступ к документам и процедурам списания, использовал служебное положение, чтобы обойти установленные правила утилизации списанного имущества. А именно – создал условия для продажи судов конкретной коммерческой структуре.

– Речь идет о шести списанных кораблях, в частности Фастов, Евпатория, Борщев и другие, – уточнили в полиции.

Позже Офис Генерального прокурора подтвердил, что бывшему чиновнику Минобороны и еще двум сотрудникам Укрспецторга сообщили о подозрении в совершении преступления группой лиц и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Там уточнили, что речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого злоумышленники искусственно занизили техническое состояние кораблей, обеспечили заниженную оценку и формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

