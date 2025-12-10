У Києві викрили схему продажу списаних військових кораблів як металобрухту. Підозри у зв’язку з оборудкою вручили чиновнику Міноборони та ще двом працівникам держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Незаконний продаж списаних військових кораблів: що відомо

За даними поліції, ділки організували реалізацію списаних морських суден як металобрухту за заниженою вартістю, через що держава отримала збитки на понад 900 тисяч гривень.

– Один із посадовців Міністерства оборони України разом із двома представниками уповноваженого підприємства ДСП Укрспецторг організували незаконний продаж шести морських суден, списаних із балансу Військово-морських сил ЗСУ через причину незадовільного технічного стану та застарілості, що підлягали утилізації у встановленому законом порядку, – йдеться у повідомленні.

Слідство зазначило, що головний фігурант, перебуваючи на посаді начальника відділу утилізації військового майна Міноборони та маючи доступ до документів і процедур списання, використав службове становище, щоб обійти встановлені правила утилізації списаного майна. А саме – створив умови для продажу суден конкретній комерційній структурі.

– Йдеться про шість списаних кораблів, зокрема Фастів, Євпаторія, Борщів та інші, – уточнили в поліції.

Пізніше Офіс генерального прокурора підтвердив, що колишньому посадовцю Міноборони та ще двом співробітникам Укрспецторгу повідомили про підозру за вчинення злочину групою осіб та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України).

