Неделя может принести новости для Украины и окончания кровопролития. Ключевые вопросы заключаются в том, как заставить Россию прекратить убийства и удержать от третьего вторжения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря.

Зеленский о переговорах по окончанию войны

По словам главы государства, украинская сторона продолжает в ежедневном формате и фактически круглосуточно общаться со всеми партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны.

— Все должно быть надежно и достойно для Украины, — считает президент.

Сегодня в графике запланирован разговор с американской стороной по поводу документа, который детализирует процесс восстановления и экономического развития Украины после войны, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что параллельно Украина завершает работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны.

Как отметил Зеленский, Киев рассчитывает в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам Америки после совместной работы с командой президента США Дональда Трампа и партнерами в Европе.

На завтра, 11 декабря, в графике запланирована встреча в формате Коалиции желающих, рассказал президент. По его словам, Украина очень продуктивно работает для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии.

По его мнению, эта неделя может принести новости для всех нас и окончание кровопролития. Украина исходит из того, что миру нет альтернативы.

Сейчас ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно удержит Москву от третьего вторжения, подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам главы государства, они координируются почти в ежедневном режиме.

Президент Украины поблагодарил за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу по приближению мира.

По его мнению, каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений совместной работе с США, Европой и странами в Группе семи.

— Темп очень быстрый, много хороших идей. Мы должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго. Спасибо, — резюмировал Владимир Зеленский.

