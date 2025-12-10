Тиждень може дати новини для України та закінчення кровопролиття. Ключові питання полягають у тому, як змусити Росію зупинити вбивства та стримати від третього вторгнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 10 грудня.

Зеленський про переговори щодо закінчення війни

За словами глави держави, українська сторона продовжує у щоденному форматі та фактично цілодобово спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни.

– Все має бути надійно та достойно для України, – вважає президент.

Сьогодні у графіку запланована розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни, зазначив Зеленський.

Він наголосив, що паралельно Україна фіналізує роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, який може визначити параметри закінчення війни.

Як зазначив Зеленський, Київ розраховує найближчим часом передати документ Сполученим Штатам Америки після спільної роботи з командою президента США Дональда Трампа та партнерами у Європі.

На завтра, 11 грудня, у графіку запланована зустріч у форматі Коаліції охочих, розповів президент. За його словами, Україна дуже продуктивно працює для гарантування майбутньої безпеки та недопущення повторення російської агресії.

На його думку, цей тиждень може дати новини для всіх нас і закінчення кровопролиття. Україна виходить з того, що мир не має альтернативи.

Наразі ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Москву від третього вторгнення, наголосив президент.

Крім цього, Зеленський говорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами глави держави, вони координуються майже в щоденному режимі.

Президент України подякував за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру.

На його думку, кожен день зараз має значення, додає оновлень спільній роботі зі США, Європою та країнами в Групі семи.

– Темп дуже швидкий, багато хороших ідей. Маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую, – резюмував Володимир Зеленський.

