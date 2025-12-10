Разведывательная служба Дании теперь рассматривает США как потенциальную угрозу безопасности.

Дания рассматривает США как потенциальную угрозу безопасности

Датская разведывательная служба назвала США потенциальной угрозой безопасности из-за того, что Штаты отдают приоритет собственным интересам и используют экономическое и технологическое могущество как инструмент власти, сообщило издание Bloomberg.

— США все больше ставят во главу угла собственные интересы и теперь используют свою экономическую и технологическую мощность как инструмент силы, также в отношении союзников и партнеров, — цитирует Bloomberg отчет разведки Дании.

Отмечается, что ежегодная оценка угрозы DDIS последовала после неоднократных заявлений Дональда Трампа относительно того, что он хотел бы взять под контроль Гренландию, что спровоцировало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном. Президент США также не исключал захват арктического острова с помощью военной силы.

Сейчас смотрят

– Соединенные Штаты используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, для обеспечения исполнения своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников, – говорится в сообщении агентства.

Россия и Китай рассматриваются как основные риски, при этом агентство отмечает, что общая среда угроз, с которой сталкивается Дания, “ужесточилась”. Также в материале говорится, что неопределенность роли США как гаранта безопасности Европы может привести к усилению гибридных атак РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.